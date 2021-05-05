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Новости > Рецидивист вытер руки о флаг Украины и теперь может надолго оказаться за решеткой

Рецидивист вытер руки о флаг Украины и теперь может надолго оказаться за решеткой

Автор: «Фраза»
05.05.21 17:16
565
Рецидивист вытер руки о флаг Украины и теперь может надолго оказаться за решеткой

Главное: Полиция открыла уголовное производство в отношении мужчины, вытершего руки о флаг Украины в Винницкой области. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Детали: Полиция открыла уголовное производство о надругательстве над государственными символами после того, как в социальной сети появилась информация о том, что на территории Мемориала Славы в с. Орехов Винницкой области неизвестные испачкали Государственный Флаг Украины, вытерев об него руки. Как сообщается на официальной странице полиции Винницкой области в Facebook, правоохранители установили личность злоумышленника — им оказался ранее судимый житель с. Пилява Винницкого района.

Следствие выясняет все обстоятельства правонарушения и устанавливает свидетелей происшествия.

В случае признания виновности подозреваемому грозит наказание в виде штрафа до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, ареста на срок до шести месяцев или лишения свободы на срок до трех лет.

В тему: 11 ноября 2016 года в Польше во время «Марша независимости» неизвестные сожгли флаг Украины.

Тэги: вандализм, криминал, Винницкая область, Флаг Украины, Национальная полиция Украины, новости Украины, Орехов, Пилява

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