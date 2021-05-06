В начале следующей недели в Украине установится приятная погода

Главное: В начале следующей недели в Украины потеплеет. Дожди окончательно стихнут.

Детали: В Гидрометцентре поведали, какой будет погода в Украине в начале следующей недели. Появился прогноз на понедельник, 10 мая.

Синоптики обещают, что по всей территории страны обойдется без осадков – установится малооблачная погода.

При этом продолжится потепление: днем ожидается плюс 15-24, а ночью 3-9 тепла.

В Киеве будет сухо: днем 19-21 тепла, а ночью плюс 5-7.

Карта погоды:

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