Le Monde: Санкции против Медведчука разозлили Кремль и сыграли свою роль в эскалации отношений России и Украины

Санкции, которые были введены президентом Украины Владимиром Зеленским против председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука, разозлили официальный Кремль и сыграли свою роль в эскалации отношений России и Украины. Об этом пишет известная французская газета Le Monde, сообщает «Первый независимый».

Издание отмечает, что украинская оппозиция весьма справедливо подчеркивает, что Россия — это не враг, а братский народ, с которым у Украины давние тесные культурные и экономические связи. Также журналисты напоминают, что Виктор Медведчук является близким человеком в окружении российского президента Владимира Путина, поэтому санкции, которые были введены против него, справедливо разозлили Кремль.

«Киев отозвал лицензии трех телеканалов: „112 Украина“, NewsOne, ZiK, которые активно смотрят в Украине, ввел санкции против Медведчука, что сильно разозлило Кремль и, несомненно, сыграло свою роль в военной эскалации», — цитирует издание аналитика Виктора Соколова из Института Горшенина, специализирующегося на изучении политических процессов в Украине.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал — «Перший Незалежний». Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах «112 Украина», NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

За последние 2 месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 10 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.