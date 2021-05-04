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Новости > Митрополит УПЦ рассказал о духовном понимании Воскресении Христа

Митрополит УПЦ рассказал о духовном понимании Воскресении Христа

Александра Кудрявцева
04.05.21 17:00
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Митрополит УПЦ рассказал о духовном понимании Воскресении Христа
Главное: Своим Воскресением Господь все падшее человечество благословляет на воскресение.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) сказал в своей проповеди.
 
«Ни новейшие компьютерные технологии, ни самые передовые научные достижения, ни философы, ни ученые – ничто и никто не в состоянии приблизить общество к пониманию устройства этого мира, если человек не имеет ни малейшего представления о Боге. Невозможно познать этот мир, если не приблизиться к пониманию того, что творит Господь», - сказал митрополит Лука.
 
По его словам, духовное понимание Его Воскресения, именно духовное, то есть понимание сердцем, а не умом – один из этапов познания смысла человеческого бытия. 
 
«Христос воскресает, но прежде была Его смерть, был гроб. Гроб, по сути, есть символ умирания всего живого. Независимо от того, хочет человек или нет, но ему придется пройти через это. Только смерть открывает человеку двери в райские царствие обители. Вернее сказать, открывает двери к жизни вечной. А там только две дороги – в рай, где вечное блаженство или в ад, где мука вечная. Вот почему тысячи паломников со всего мира стремятся попасть в Иерусалим», - сказал объяснил архиерей.
 
«Человек хочет приблизиться к пониманию смерти Спасителя. Не только православные и католики, не только христиане, но и представители других деноминаций. Все хотят прикоснуться к Источнику жизни вечной. На протяжении всей своей жизни человеку приходится сталкиваться со смертью. Он видит в гробу бездыханное тело, но редко в этот момент задумывается о душе как усопшего, так и о своей собственной. Смерть не приближает его к пониманию жизни вечной», - продолжил митрополит.
 
Владыка напомнил, что наша душа в момент смерти снимает тело, которое её порабощало с момента грехопадения.
 
«Мы с вами знаем, что когда Бог создал Адама и Еву, в них была заложена личностная иерархия – дух, душа, тело. Но когда они согрешили, тело стало властвовать над душой. Душа стала рабыней тела. И для того, чтобы освободить нашу душу, приходит Господь. Но это освобождение возможно только через воскрешение. Иной человек, зная о том, что душа живёт вечно, а тело тленно, задается вопросом: а зачем тогда человеку бренное и постоянно болеющее тело? Вот и жил бы без тела. Но в том-то и дело, что Бог создал человека триединым. Чтобы мы могли воскреснуть нам просто необходимо тело. И именно смертное тело. Ведь смерть есть не просто естественная преграда физической жизни, которая преодолевается мыслящим духом, но есть вызов духу, побуждающий его к таким свершениям, которые были бы невозможны в бессмертном существе», - сказал он.
 
Митрополит Лука отметил, что смерть есть физический конец жизни земной и вместе с тем – начало вечной жизни.
 
«Одна только мысль о смерти уплотняет и концентрирует жизнь, делает её более интенсивной. Когда мы говорил о воскресении, то имеем в виду именно наше тело. Но воскреснув, оно уже не будет таким как прежде. Физические свой свойства его будут другими. И это всё благодаря Христу, Его смерти и Его Воскресению. Ведь Христос, восприняв в Свою Ипостась нашу человеческую природу, став нашим сродником по плоти, воскресил Своё, единосущное нашей материальной природе, естество. Без понимания этого, человеку никогда не понять, что даёт ему жизнь с Богом», - подчеркнул архиерей.
 
Он считает, что было бы страшным заблуждением думать, что с нашей смертью, всё заканчивается. «Это страшное заблуждение отворачивает человека от Бога, лишает его веры в Него и в своё бессмертие. Своим Воскресением Господь все падшее человечество и нас с вами благословляет на воскресение, но насколько достойны мы этого великого дара, этой спасительной жертвы, зависит от каждого из нас», - подытожил митрополит Лука.
 
В тему: Митрополит Антоний рассказал о духовном смысле Пасхи.
 
 
 
 

Тэги: УПЦ, Митрополит Лука, Воскресение Христово

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