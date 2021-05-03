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Новости > Православный фильм о жизни на Афоне «Где ты, Адам?» в мае покажут в кинотеатрах

Православный фильм о жизни на Афоне «Где ты, Адам?» в мае покажут в кинотеатрах

Александра Кудрявцева
03.05.21 17:01
745
Православный фильм о жизни на Афоне «Где ты, Адам?» в мае покажут в кинотеатрах

Главное: В кинотеатрах городов Украины в мае покажут фильм «Где ты, Адам?» — об афонском монастыре Дохиар и его многолетнем игумене — старце Григории (Зумисе).

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, полный список кинотеатров, где идут показы, можно найти на посвящённом фильму сайте.

«Фильм действительно стал событием для многих: человек церковный прикоснулся к источнику живой афонской веры, человек культурный — получил эстетическое наслаждение. Человек, ищущий свет, очень надеемся, нашел в этом фильме то, что он искал. Передо мной изначально стояла задача, чтобы наш фильм не был ограничен каким-либо религиозными, национальными или политическими контекстами, и поэтому каждый человек, в каком бы состоянии он ни находился, найдет в этом фильме что-то свое, важное, искомое. И это важная победа в реализации такого замысла», — отметил продюсер фильма протодиакон Александр Плиска.

Фильм «Где ты, Адам?» был снят по благословению почившего старца Григория (Зумиса), оператор получил разрешение на съёмки на Афоне, в том числе, в обычно закрытых для глаз паломников уголках обители.

Документальный фильм режиссера Александра Запорощенко и продюсера Александра Плиски «Где ты, Адам?» — обладатель гран-при XVII Международного фестиваля православного кино «Покров», участник официальных программ Таллинского международного кинофестиваля «Тëмные ночи», Краковского международного кинофестиваля и Выборгского фестиваля «Окно в Европу».

«По отзывам зрителей это фильм, который останавливает время; фильм, в котором ты найдёшь себя; где ты умрешь и воскреснешь, чтобы жить. Как говорится, спешите видеть», — призвали авторы фильма.

В тему: Митрополит Онуфрий рассказал о значении Воскресения Христова.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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