Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Ученые обнаружили в Шотландии интересное свидетельство древней эволюции многоклеточных

Ученые обнаружили в Шотландии интересное свидетельство древней эволюции многоклеточных

Агата Кловская
04.05.21 13:10
378
Ученые обнаружили в Шотландии интересное свидетельство древней эволюции многоклеточных

Главное: Британские биологи обнаружили у одного из озер в Шотландии останки многоклеточного организма, жившего на Земле около 1 млрд лет назад. Это позволяет установить новые сроки эволюции многоклеточных и прийти к выводу о том, что она могла происходить не только в морях.

Детали: Палеобиологи из Университета Шеффилда в Великобритании обнаружили останки микроскопического организма, возраст которого достигает одного миллиарда лет. Как сообщает Lenta.ru, это существо может быть древнейшей промежуточной формой между одноклеточными и многоклеточными формами жизни.

Размер окаменелостей Bicellum brasieri, найденных в формации Диабайг у озера Лох-Торридон в Шотландии, достигает 30 микрометров в диаметре. В отложениях на дне древнего водоема содержались микрофоссилии возрастом около одного миллиарда лет, при этом сохранилась даже их субклекточная структура: ученым удалось разглядеть плотные скопления (стереобласты) сферических клеток, смешанных с удлиненными клетками.

Считается, что это молодой, развивающийся организм, который в зрелом виде имеет два слоя различных клеток.

Были идентифицированы и другие многоклеточные организмы примерно того же возраста, в том числе грибы и водоросли, но морфология Bicellum, по словам исследователей, больше соответствует Holozoa — группе, которая включает животных и их ближайших одноклеточных родственников.

Открытие новой окаменелости позволяет предположить, что эволюция многоклеточных животных произошла по крайней мере один миллиард лет назад, а процессы, предшествовавшие эволюции животных, могли происходить в озерах, а не в морской воде.

В тему: В феврале 2011 года китайские ученые в ходе раскопок в уезде Лантьян, провинция Шэньси, обнаружили самое древнее в мире растение.

В начале 2014 года ученые обнаружили новые останки рыбы под названием Tiktaalik roseae, обитавшей 375 млн лет назад. Эта находка опровергла теорию, согласно которой задние конечности у животных развились только после того, как они перебрались на сушу.

Тэги: животные, жизнь, эволюция, наука, организм, Шотландия, британские ученые, исследование

Комментарии

Статьи

04.05.21 09:08

Издатель Дмитрий Карелов: Я думаю, что литература в принципе минорна

Автор: Дмитрий Факовский

Дайджест

Молчанов: Сериал «Паломница» – это о жизни и смерти, о человеке и Боге
04.05.21 14:26

Молчанов: Сериал «Паломница» – это о жизни и смерти, о человеке и Боге

Автор: Юрий Молчанов, 112ua.tv

Выбор редакции
Украине нужна другая эстетика
Украине нужна другая эстетика
Украине нужна другая эстетика
Украине нужна другая эстетика
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
04.05.21 14:45

Патриарх Кирилл и иерархи Поместных Церквей поздравили верующих УПЦ с праздником Пасхи
04.05.21 14:21

Эксперт напомнил о 907-й поправке к «Акту в поддержку свободы» в США
04.05.21 14:10

В УПЦ собирают средства на спасение жены священника - 30-летней матушки Екатерины
04.05.21 11:53

Швейцарские СМИ: В Украине разгорелся скандал из-за обращений Медведчука в СБУ по вопросу секретных американских биолабораторий
04.05.21 11:45

В Мукачевской епархии УПЦ в рамках благотворительной акции раздали больше 12 тыс пасок
04.05.21 11:30

В Донецкой епархии УПЦ священники поздравили с Пасхой жителей прифронтового села
04.05.21 11:24

Немецкие СМИ: Зеленский не стремится исполнять Минские соглашения и вводит санкции против оппозиции
04.05.21 11:06

В шведском лесу совершенно случайно нашелся клад, принесенный в жертву более 2,5 тыс. лет назад
04.05.21 07:18

Ученые узнали о небывалой пользе авокадо
04.05.21 00:01

Американцы научились снижать давление с помощью голодания
03.05.21 11:31

К концу недели в Украине зарядят грозы, но потеплеет
03.05.21 09:45

Названа основная цель встречи Зеленского с Путиным
02.05.21 19:25

Верующие празднуют Воскресение Христово
02.05.21 13:52

Установлена причина летальных исходов коронавируса
02.05.21 13:25

Смертность от COVID-19 в Украине продолжает постепенно снижаться
02.05.21 09:20

В Минздраве обещают к концу года обеспечить вакциной каждого украинца. Правда, непонятно какой
01.05.21 20:22

Благодатный огонь прибыл в Украину
01.05.21 14:22

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
01.05.21 10:02

В Украине введен новый праздник
01.05.21 09:02

Жертвами коронавируса в Украине стали еще три с половиной сотни людей
01.05.21 20:22

Благодатный огонь прибыл в Украину
29.04.21 19:22

Погребинский: Вакцина «Спутник V», о которой договорился Медведчук, так же хороша, как и Pfizer с Astrazeneca
02.05.21 20:35

В УПЦ рассказали, как часто можно причащаться на Светлой неделе
01.05.21 16:42

Делегация УПЦ попросила у Иерусалимского Патриарха молитв за Украину и вылетела в Киев
01.05.21 14:22

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
01.05.21 17:10

УПЦ освятила и передала 2 тыс пасок врачам и пациентам столичных ковидных отделений
28.04.21 16:23

В Москве начал «гнуться» новый дом
02.05.21 13:52

Установлена причина летальных исходов коронавируса
28.04.21 20:45

Ученые узнали о кофе кое-что необычное
01.05.21 11:52

Ученые раскрыли тайну исчезновения одной из древних цивилизаций
Фото и Видео
Появилось видео последствий мощнейшего торнадо в Японии
Появилось видео последствий мощнейшего торнадо в Японии
Появилось видео последствий мощнейшего торнадо в Японии
Появилось видео последствий мощнейшего торнадо в Японии
Журналисты показали, как «слуги народа» чхать хотели на карантин
Журналисты показали, как «слуги народа» чхать хотели на карантин
Задержан будущий «глава МВД», который за деньги обещал устроить на руководящую должность в полиции
Задержан будущий «глава МВД», который за деньги обещал устроить на руководящую должность в полиции
В России зафиксирована массовая гибель оленей
В России зафиксирована массовая гибель оленей
Украина закрывает границу для иностранцев, прибывших из Индии
Украина закрывает границу для иностранцев, прибывших из Индии
С Байденом произошел странный курьез
С Байденом произошел странный курьез
Опубликовано видео гигантского пожара на химзаводе в США
Опубликовано видео гигантского пожара на химзаводе в США
Ночью в Одессе горел санаторий
Ночью в Одессе горел санаторий
Пикантное видео с Байденом и его женой умилило соцсети
Пикантное видео с Байденом и его женой умилило соцсети
Госсекретарь США рассказал, когда прилетит в Украину
Госсекретарь США рассказал, когда прилетит в Украину
fraza.com
Новости блогосферы
01.05.21 11:31

Нацистские ублюдки, СС Галичина и самый дебильный мэр Европы
21.04.21 09:06

Зеленский и Тищенко: кто кого позорит больше?
20.04.21 09:16

Про оху...шего от вседозволенности Николая Тищенко
15.04.21 20:30

Россия нанесёт ракетный «удар возмездия» по Украине

Опрос

Дивизия СС Галичина и ее современные последователи это:

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.