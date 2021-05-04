Ученые обнаружили в Шотландии интересное свидетельство древней эволюции многоклеточных

Главное: Британские биологи обнаружили у одного из озер в Шотландии останки многоклеточного организма, жившего на Земле около 1 млрд лет назад. Это позволяет установить новые сроки эволюции многоклеточных и прийти к выводу о том, что она могла происходить не только в морях.

Детали: Палеобиологи из Университета Шеффилда в Великобритании обнаружили останки микроскопического организма, возраст которого достигает одного миллиарда лет. Как сообщает Lenta.ru, это существо может быть древнейшей промежуточной формой между одноклеточными и многоклеточными формами жизни.

Размер окаменелостей Bicellum brasieri, найденных в формации Диабайг у озера Лох-Торридон в Шотландии, достигает 30 микрометров в диаметре. В отложениях на дне древнего водоема содержались микрофоссилии возрастом около одного миллиарда лет, при этом сохранилась даже их субклекточная структура: ученым удалось разглядеть плотные скопления (стереобласты) сферических клеток, смешанных с удлиненными клетками.

Считается, что это молодой, развивающийся организм, который в зрелом виде имеет два слоя различных клеток.

Были идентифицированы и другие многоклеточные организмы примерно того же возраста, в том числе грибы и водоросли, но морфология Bicellum, по словам исследователей, больше соответствует Holozoa — группе, которая включает животных и их ближайших одноклеточных родственников.

Открытие новой окаменелости позволяет предположить, что эволюция многоклеточных животных произошла по крайней мере один миллиард лет назад, а процессы, предшествовавшие эволюции животных, могли происходить в озерах, а не в морской воде.

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