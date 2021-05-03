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Новости > Астрофизики подсчитали количество антизвезд в нашей галактике

Астрофизики подсчитали количество антизвезд в нашей галактике

Александр Панько
03.05.21 13:28
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Астрофизики подсчитали количество антизвезд в нашей галактике

Главное: Французские астрофизики нашли в Млечном Пути 14 объектов, которые испускают гамма-излучение, предположительно принадлежащее звездам, полностью состоящим из антивещества. Такие объекты называются антизвездами и пока существуют только в теории.

Детали: Ученые из Института исследований в области астрофизики и планетологии Университета Поля Сабатье в Тулузе (Франция) проанализировали данные, полученные космическим телескопом Fermi в течение десяти лет наблюдения за 5787 источниками гамма-излучения. Как сообщает Science Alert, критериями поиска была сигнатура, соответствующая гамма-излучению при аннигиляции протона и антипротона, что может указывать на существование так называемых антизвезд.

В итоге было найдено 14 источников-кандидатов, хотя ученые не исключают, что это могут быть обычные нейтронные звезды или черные дыры.

Отметим, что до сих пор исследователи не находили сигнатуру аннигиляционного гамма-излучения ни в космическом микроволновом фоне, ни в гамма-обзорах Млечного Пути.

Предполагается, что антизвезды внешне почти ничем не отличатются от обычных звезд, однако если они начинают притягивать к себе межзвездную пыль, состоящую из обычного вещества, то частицы будут аннигилировать, испуская гамма-излучение определенной энергии.

По мнению исследователей, множество антизвезд может скрываться за пределами Млечного Пути, в галактическом гало, где присутствует мало межзвездного вещества, а значит, они не излучают характерное гамма-излучение. Возможно, что именно они могут быть источниками недавно выявленного сигнала, являющегося признаком существования в космосе антигелия.

В тему: В феврале 2021 года международная группа ученых пришла к выводу, что наблюдаемая недавно гравитационная волна могла быть вызвана столкновением не черных дыр, а куда более экзотических бозонных звезд. Если это действительно так, то исследователи, возможно, получили первое в истории свидетельство существования этих гипотетических объектов, являющихся кандидатами в темную материю.

Тэги: ученые, космос, наука, звезда, Франция, физика, исследование, антизвезда

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