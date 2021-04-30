В МВД хотят расширить полномочия полицейских

Главное: Украинским полицейским могут разрешить использовать электрошокеры для задержания лиц, оказывающих злобное физическое сопротивление. Но сперва каждый полицейский испытает устройство на себе.

Детали: Министерство внутренних дел предлагает расширить полномочия полицейских по использованию электрошокеров. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает пресс-служба МВД.

По его словам, каждый полицейский, который пройдет обучение по его использованию, испытает устройство на себе.

Соответствующий законопроект № 4375 позволит применение электрошокеров для задержания лиц, оказывающих злобное физическое сопротивление, вооруженное сопротивление полицейским или для задержания преступника, который пытается убежать.

По словам замминистра, закон позволит правоохранителям не применять оружие в случае прямой угрозы их жизни и здоровью, а использовать электрошокер.

«Электрошокеры используются в более чем 100 цивилизованных странах мира, в том числе в США и Европе. Для меня, как и для многотысячного коллектива патрульных полицейских, является не понятным то огромное сопротивление, которое оказывают сейчас отдельные народные избранники, или даже целые фракции», — заявил замглавы МВД.

Геращенко подчеркнул, что проект предусматривает использование шокеров только в случае, когда лицо совершает физическое сопротивление правоохранителям.

«Каждому полицейскому, который пройдет обучение как законно и правильно использовать электрошокеры, будет предложено получить удар током для того, чтобы знать, что это такое на собственном опыте. Каждый факт применения электрошокеров будет проверяться как руководством полиции, так и прокурором», — заверил замминистра.

Он подчеркнул, что права граждан от незаконного использования этого спецсредства будут защищены законом.

В тему: О том, кто испортил украинскую полицию, можно прочитать здесь.