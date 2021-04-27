Стало известно, какие страны попали в список «недружественных» РФ, наряду с Украиной

Главное: По данным российских СМИ, Украина попала в список «недружественных» РФ стран. Вместе с ней в нем фигурируют США, Велиобритания, Австралия, Польша и страны Прибалтики.

Детали: Российские пропагандисты показали предварительный список так называемых «недружественных» стран для Российской Федерации. Как сообщает «Обозреватель», в эфире телеканала «Россия 1» был представлен перечень из девяти стран, среди которых Украина и США.

При этом по данным источников российской газеты «Известия», всего в него попадут 10 государств:

— США;

— Украина;

— Великобритания;

— Польша;

— Чехия;

— Канада;

— Литва;

— Латвия;

— Эстония;

— Австралия.

Как утверждается, окончательно список еще не утвержден, работа продолжается. Также прорабатывается, какие именно меры будут действовать.

На данный момент известно, что дипломатическим миссиям всех этих стран среди прочего будет запрещено нанимать на работу российских граждан.

В тему: 22 октября 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении санкций против Украины в качестве ответа на «недружественные действия Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».

1 ноября тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер в отношении физических и юридических лиц Украины.