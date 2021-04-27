Главные новости за 27 апреля 2021 года

— Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина постепенно выходит из третьей волны пандемии коронавируса. Количество новых случаев заболевания значительно уменьшилось.

— В Госпотребслужбе Киева прогнозируют, что индийский штамм коронавируса попадет в Украину уже в конце мая. Сейчас он циркулирует в Индии и Турции.

— По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, Украина может разработать собственную вакцину от коронавируса. На сегодняшний день есть два кандидата на вакцину.

— В Киеве подросток убил родителей и маленького брата. Его задержала полиция.

— В мае украинцев ждет большое количество дополнительных выходных дней. Кроме традиционных майских праздников, в 2021 году добавился еще один — Пасха, которая выпадает на 2 мая.

— В здании одного из детских садов Запорожье четырехлетний ребенок выпал из окна второго этажа, получив серьезные травмы. Сейчас мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии.

— МИД Украины объявляет консула Генерального консульства Российской Федерации в Одессе нежелательным для пребывания на территории Украины лицом. Он должен покинуть территорию Украины до конца дня 30 апреля 2021.

— В ВОЗ говорят, что в мире усиливается пандемия коронавируса. Шестую неделю подряд наблюдается рост количества новых смертей.

— Локдаун в Турции не будет распространяться на иностранных туристов. При этом иностранцы, имеющие вид на жительство или долгосрочную визу, должны подчиняться правилам локдауна.