В Харькове змеи держат в страхе жителей двухэтажки

Главное: В Харькове в стареньком двухэтажном доме поселились змеи. В этом доме живут в основном женщины и маленькие дети.

Детали: В Харькове жильцы дома № 53 по улице Конторской заявили, что их атакуют змеи. Об этом сообщает «Голос».

«Дому 150 лет, в фасаде дома образовались щели, трещины, и в них поселились эти твари. И это ещё не потеплело конкретно. Мы не знаем, что делать и как их оттуда извлечь. В доме живут одни женщины и маленькие дети», — жалуются жильцы.

Эту информацию прокомментировал ведущий научный сотрудник ХНУ имени Каразина Александра Зиненко. Он утверждает, что это безопасные для людей водяные ужи.

«Это старый жилой двухэтажный дом, в котором много трещин в фундаменте, в стенах. Довольно загроможден двор, старые постройки, есть канализация. Поскольку это первый ряд домов у реки, то водяные ужи, когда ищут места для зимовки (это должны быть прохладные и безопасные места под землей или в подвале), расползаются и сразу попадают в этот дом. Если бы фундамент был герметизирован, починен, чтобы не было щелей, змеи находили бы себе зимовку в других местах. Так этот конфликт между змеями и человеком можно было бы минимизировать», — утверждает Зиненко.

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