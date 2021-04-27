Одессит угрожал стоматологу пистолетом на глазах у своей дочки

Главное: 34-летний одессит угрожал стоматологу пистолетом после того, как его дочка заплакала на приеме. Правоохранители задержали злоумышленника и изъяли у него оружие.

Детали: В Одессе 34-летний мужчина привел ребенка на прием к врачу в одну из стоматологических поликлиник. Когда девочка заплакала, он приставил к голове стоматолога пистолет и пригрозил расправой. Об этом во вторник, 27 апреля, сообщает пресс-служба городской полиции.

Правоохранители задержали злоумышленника и изъяли у него стартовый пистолет.

Правонарушителю объявили подозрение в совершении хулиганства (ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины). Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

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