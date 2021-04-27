Стало известно, о чем Путин готов говорить с Зеленским

Главное: Владимир Путин готов говорить с Владимиром Зеленским. Но только не о Донбассе.

Детали: В Кремле рассказали, о чем президент РФ Владимир Путин готов разговаривать с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Об этом поведал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Чиновник отметил следующее: «Абсолютно четко была изложено президентом его отношение к инициативе поговорить, к возможному наполнению такого диалога, что такой диалог может касаться только проблематики двухсторонних отношений».

Он подчеркнул: «Такой диалог не может осуществляться исходя из цели поиска урегулирования конфликта на Донбассе».

Уточняется, что предмет обсуждения встречи «зависит от того, как в Киеве понимают суть двухсторонних отношений, предтечу двухсторонних отношений и будущее двухсторонних отношений, насколько эти отношения нужны народу Украины».

Информируется: «Владимир Путин неоднократно говорил, что мы заинтересованы в налаживании и продолжении добрых отношений со всеми странами, и особенно с нашими соседями».

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