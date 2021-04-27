Умер актер из фильма «Белое солнце пустыни»

Главное: Умер советский и грузинский актер Кахи Кавсадзе. Он известен всем по фильму «Белое солнце пустыни».

Детали: В возрасте 85 лет скончался известный советский и грузинский актер Кахи Кавсадзе. Он прославился после роли бандита Чергого Абдуллы в фильме 1969-го года «Белое солнце пустыни».

Известно, что прошлой осенью артист переболел коронавирусом. В феврале его госпитализировали с диагнозом двусторонняя пневмония в одну из клиник Тбилиси.

За свою карьеру актер снялся более чем в восьмидесяти фильмах, играл в театре. Среди его известных работ следует выделить картины «Мелодии Верийского квартала», «Древо желания» и «Покаяние».

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