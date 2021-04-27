Оскар-2021 ждал оглушительный зрительский провал

Главное: Церемония «Оскар» теряет популярность у зрителей. За год просмотры снизились на 58%.

Детали: Церемония премии «Оскар» 2021 года не вызвала у зрителей большого интереса. Был установлен антирекорд по ее просмотрам.

Так, как пишет издание Edition, если в прошлом году за награждением следили 23,6 миллиона человек, то в этом она привлекла к экранам лишь 9,8 миллиона людей.

Падение рейтингов составило катастрофические для киношников 58%.

В публикации уточняется, что еще семь лет назад за «Оскаром» следили 40 миллионов человек.

Эксперты по ТВ говорят, что так произошло из-за того, что «многие фильмы, которые были номинированы на главные награды, не были хорошо известны широкой публике».

Дело в том, сказано в статье, что «Голливуд сдерживал многие из своих крупнейших картин, надеясь, что зрители вернутся в кинотеатры в конце этого года и в 2022 году».

Ранее колумнист «Фразы» жестко раскритиковал победителя премии Оскар-2021.

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