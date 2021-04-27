Выяснились неожиданные подробности смерти Диего Марадоны

Главное: Медики сообщили новые подробности смерти Диего Марадоны. Во время реанимации экс-футболист уже был мертв.

Детали: Медицинская комиссия в Аргентине опубликовала новые подробности смерти Диего Марадоны. Выяснилось, что шансов спасти бывшего футболиста не было.

Так, отмечается, что он скончался с 4 до 6 утра 25 ноября во сне, а во время реанимации Диего Марадоны был уже мертв несколько часов.

Врачи считают: «Новые обстоятельства идут вразрез с действиями медиков, вызванными к футболисту, а также с показателями свидетелей».

Информируется, что «медик, прибывший на место, констатировал смерть в 13:15, а до этого экс-спортсмена в течение 45 минут пытались реанимировать, тогда как его тело уже было холодным».

В выводах экспертов также говорится, что «одна из медсестер Даяна Мадрид, которая проходит по делу, дала ложные показания, будто Диего Марадона просыпался утром».

Было установлено также следующее: «Диего Марадоне не был обеспечен нужный уход и лечение, что могло привести к смерти».

Отмечается, что он страдал от кардиомиопатии, «но его врачи не относились к нему как пациенту с сердечным заболеванием».

Врачи сообщают: «Диего Марадона не следовал какой-либо диете, ему не было сделано предписаний, чтобы избежать ухудшения состояния здоровья. За ним полагалось постоянно наблюдать, однако этого не было сделано – он умер один».

Медики говорят: «У него были отеки различных частей тела, он спал три дня подряд».

Напомним, что Диего Марадона умер в возрасте шестидесяти лет.

В тему: Диего Марадона. Бог футбола.