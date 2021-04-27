Киев потрясло жуткое убийство: полиция раскрыла детали трагедии

Главное: В Киеве подросток убил родителей и маленького брата. Его задержала полиция.

Детали: Киев потрясло страшное убийство. О нем поведала столичная полиция.

Сообщается, что трагедия произошла на улице Ревуцкого (Дарница): тут шестнадцатилетний подросток убил своего восьмилетнего брата и родителей (1971 и 1979 годов рождения).

Правоохранители информируют, что к ним обратилась мать погибшего, которая рассказала, что ее сын и его супруга несколько дней не выходят на связь.

Попав в квартиру семьи, полицейские «обнаружили тела со следами насильственной смерти».

Вскоре выяснилось, что страшное преступления совершил старший сын-подросток. При себе у него был нож – парня оперативно задержали.

Следствие говорит, что подросток во время конфликта с родными сначала убил родителей, а после этого зарезал своего младшего брата.

После убийства парень несколько дней жил в квартире с трупами, после чего сбежал.

Уже открыто уголовное производство по части 2 статьи 115 «умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Подростку грозит пожизненное лишение свободы.

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