COVID-19 в Украине не отступает: зараза унесла еще 432 жизни

Главное: Коронавирус в Украине унес еще 432 жизни. Заразились 7 915 людей.

Детали: Ситуация с COVID-19 в Украине остается непростой. Данные на вторник, 27 апреля, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Чиновник сообщил, что за сутки выявили еще 7 915 случаев заразы. Среди заболевших 336 детей и 202 медработника. Госпитализация понадобилась для 1 650 больных, а выздоровели 17 391 человек.

Проведено 72 239 тестсов: методом ПЦР – 35 761, методом ИФА – 15 133 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 21 345.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (869), а также Полтавской (651), Донецкой (588) и Одесской (580) областях.

Жертвами коронавируса стали еще 432 человека. Всего зараза унесла уже 42 950 жизней.

За все время заразились 2 038 248 человек, а выздоровели 1 596 829 людей. Остаются больными на сегодня 398 469 человек.

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