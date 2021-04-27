В ближайшие выходные небесная канцелярия наконец-то «улыбнется» украинцам

Главное: В будущие выходные в Украине потеплеет. Но еще будут идти дожди.

Детали: В Гидрометцентре поведали, какой будет погода в Украине в ближайшие выходные, 1-2 мая. Синоптики дали свой прогноз.

Так, ожидается, что продолжится постепенное потепление: днем по стране будет 13-23 тепла, а ночью плюс 5-10.

При этом грозовые дожди начнут стихать. Осадки возможны в западных и восточных областях.

В Киеве прогнозируют сухую и малооблачную погоду: днем будет плюс 17-19, а ночью 8-10 тепла.

Карта погоды:

В тему: Украинцам рассказали, чего ждать от погоды в мае.