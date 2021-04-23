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Новости > У здания российского спецагента Кулинича на Печерске прошла акция протеста - СМИ

У здания российского спецагента Кулинича на Печерске прошла акция протеста - СМИ

Автор: «Фраза»
23.04.21 20:24
457
У здания российского спецагента Кулинича на Печерске прошла акция протеста - СМИ

«Комитет народной люстрации» требует вывести на чистую воду и люстрировать новоназначенного руководителя крымского подразделения СБУ Олега Кулинича, которого подозревают в работе на ФСБ. А также — привлечь к ответственности тех, кто пролоббировал его назначение на эту должность. Об этом сообщает NewsOne со ссылкой на «Открытую Украину».

«Агента ФСБ — на люстрацию!», «Кулинич, выходи, — бак тебя ждет!», «Кулинич, дуй к шефам в гэбэ!», «Предатель — вон из Украины!», «Кулинич, верни украденные земли! — они тебе не помогут!», «Кулинич, Крым не украдешь!»- с такими плакатами митингующие устроили акцию прямо во дворе дома № 15 (корп.4) по улице Евгения Коновальца на столичном Печерске, где в 28-й квартире, как узнали активисты, проживает Олег Кулинич.

В акции протеста, по данным СМИ, приняли участие несколько десятков граждан. По мнению протестующих, назначение на должность руководителя подразделения СБУ, которая занимается оккупированным Крымом, человека, который учился в Высшей школе КГБ и Академии ФСБ, — это преступление, сопоставимое с государственной изменой.

«Почему ни у кого не возникало подозрений? Почему до Кулинича не сработал закон о люстрации — ведь на нем негде тавра ставить, он работал с Кучмой, Януковичем и Деркачами? Очень похоже на многоходовку российских спецслужб, которые пытаются всеми способами отобрать Крым у Украины. Мы, украинцы, не допустим этого! Шпион и предатель Кулинич должен быть люстрирован! И если власть не шевелится, у народа есть свой проверенный метод. Мусорная люстрация Кулиничу обеспечена — баки его уже ждут!» — заверил журналистов один из участников акции протеста, слова которого цитирует «Открытая Украина».

Издание напоминает, что Олег Кулинич — ветеран СБУ, поступил на службу в период, когда ее возглавлял Леонид Деркач. Позже работал вместе с сыном Деркача-старшего Андреем, уличенным в США российским спецагентом, который в 2006-2007-м возглавлял «Энергоатом» и «Укратомпром». СМИ называют Кулинича другом семьи клана Деркачей.

Олег Кулинич не раз становился фигурантом скандалов как чиновник, чьи интересы лоббировали скомпрометированные политики периода Леонида Кучмы и Виктора Януковича. А также — как топ-коррупционер, причастный к хищению многомиллиардных бюджетных средств в «Энергоатоме» и Госкомземе.

Осенью прошлого года Президентом Зеленским Олег Кулинич был назначен руководителем Главного управления СБУ в Крыму.

20 апреля в своем Telegram-канале народный депутат от партии «Слуга народа» Макс Бужанский сообщил о том, что ему стало известно: Олег Кулинич с 1989 по 1994 годы учился в Высшей школе КГБ СССР и Академии ФСБ РФ. Вместе с тем, заполняя официальные документы, данную информацию Олег Кулинич скрыл. Бужанский настаивает на люстрации чиновника, который себя скомпрометировал. Он обратился с этим вопросом в Минюст, ГБР, парламентский профильный комитет и лично к президенту. По мнению нардепа, специалист с такой биографией не может заниматься вопросом оккупированной территории, резюмирует «Открытая Украина».

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