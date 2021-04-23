Главные новости за 23 апреля 2021 года

— Усиленный карантин в Киевской области продлили до 30 апреля. На территории Киевщины продолжат действовать все ограничения, предусмотренные для «красного» уровня эпидемической опасности.

— В Украину прибыла очередная партия вакцины от коронавируса AstraZeneca. На этот раз производитель не Индия, а Южная Корея.

— Более 60% украинцев готовы бесплатно вакцинироваться против коронавирусной инфекции. При этом почти треть из них хотели бы сделать это конкретной вакциной.

— Украина обратилась с просьбой к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху стать посредником между президентом Владимиром Зеленским и главой РФ Владимиром Путиным. По словам посла Евгения Корнийчука, он согласился.

— Минфин подал законопроект о взимании налога на все автомобили, среднерыночная стоимость которых превышает 200 минимальных зарплат, то есть составляет более 1,2 млн грн.

— В херсонском СИЗО покончил с собой рецидивист, подозреваемый в изнасиловании и убийстве 7-летней девочки из села Счастливое. По данным СМИ, он оставил предсмертную записку, в которой отрицает свою вину.

— Количество суицидов среди подростков в первом квартале этого года превысило аналогичный показатель за весь предыдущий год. В Офисе Генпрокурора связывают это с карантинными ограничениями, введенными из-за распространения коронавируса.

— Украинцев предупредили о масштабной мировой кибератаке на устройстве QNAP. Программа-вымогатель требует у пользователей деньги.

— СБУ при участии Службы внешней разведки провела обыски в бизнес-центре «Миллениум», где, как утверждается, расположен офис бизнесмена Игоря Коломойского. Как объяснила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, это связано с преступлениями в компании «Центрэнерго». Сам олигарх заявил, что ничего об этом не знает.

— В СБУ подтвердили, что обыски в бизнес-центре Millenium прошли в рамках расследования о растрате имущества ПАО «Центрэнерго» на сумму почти 225 млн гривен. По данным журналистов, в результате следственных действий ничего не было изъято.

— Более 60 человек умерли после вакцинации от коронавируса в Швейцарии. Все они в большинстве своем были пожилыми людьми с тяжелыми заболеваниями.

— Большинство людей, которые переболели коронавирусом, защищены от повторного заражения минимум год. При этом украинцы чаще всего повторно заражались коронавирусом через 3-4 месяца.

— В УЕФА провели заседание, на котором рассматривался вопрос относительно клубов, которые стали основателями Суперлиги Европы.