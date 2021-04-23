Митрополит УПЦ считает, что Ватикан может использовать антиканоничность ПЦУ для унии

Главное: Ватикан может использовать пренебрежение канонами Православия в ПЦУ, чтобы подвести украинцев под власть Папы Римского.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал глава Информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви Климент (Вечеря) в интервью сербскому изданию «Печат».

«Я думаю, что Ватикан увидел новый шанс в ПЦУ и хочет использовать отсутствие канонических принципов и необходимости придерживаться догм православной веры в этом религиозном сообществе», — отметил митрополит Климент.

По мнению владыки, миссия греко-католиков в Украине остается неизменной с XVII века — подвести православных верующих под омофор Папы, «но УГКЦ не справляется с этой задачей, поэтому не может добиться статуса патриархата».

Как сообщалось ранее, глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) комментируя приглашение украинских властей посетить празднование 30-летия Независимости Папой Римским, выразил мнение, что Папа Франциск на это не пойдет, ведь «он мыслит реалистично и понимает, что, если его пригласят в Украину, то неизбежно втянут в ту или иную форму признания раскольников».

В тему: В РПЦ считают, что Патриарх Варфоломей не понимает реальной ситуации церковного раскола в Украине.