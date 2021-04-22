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Новости > В РПЦ считают, что Патриарх Варфоломей не понимает реальной ситуации церковного раскола в Украине

В РПЦ считают, что Патриарх Варфоломей не понимает реальной ситуации церковного раскола в Украине

Александра Кудрявцева
22.04.21 16:27
789
В РПЦ считают, что Патриарх Варфоломей не понимает реальной ситуации церковного раскола в Украине

Главное: Константинопольский Патриарх Варфоломей стремится в очередной раз продемонстрировать миру, что созданная им ПЦУ канонична, но реальность свидетельствует об обратном.

Детали: Как сообщает patriarchia.ru, об этом глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал в эфире программы «Церковь и мир», комментируя возможный приезд главы Фанара на празднование 30-летия независимости Украины.

«Патриарх Варфоломей — это человек, который витает в облаках своих иллюзий, амбиций и эмоций, который, по-видимому, утратил связь с реальностью, поскольку он выдает свои фантазии за действительность. Например, он закрывает глаза на то, что в Украине существует многомиллионная Церковь, у которой 12,5 тысяч приходов, более 100 архиереев, более 250 монастырей и миллионы верующих. Он утверждает, что этой Церкви как бы не существует, а существует некая другая „церковь“, которую он сколотил из двух раскольничьих группировок», — заявил митрополит Иларион.

По его мнению, Патриарх Варфоломей посетит Украину, чтобы «в очередной раз продемонстрировать миру, что „церковь“, которая существует на Украине, — это созданная им так называемая „автокефальная церковь“, но реальность-то свидетельствует об обратном».

«Патриарх Варфоломей совершил большую ошибку, и, к сожалению, он эту ошибку признать не хочет и не может. Он будет предпринимать различные действия, чтобы убедить мир в том, что это была не его ошибка, а в том, что ошибались все вокруг него», — подчеркнул митрополит Иларион.

Комментируя приглашение украинских властей посетить празднования 30-летия Независимости Папой Римским, митрополит Иларион выразил мнение, что Папа Франциск на это не пойдет, ведь «он мыслит реалистично и понимает, что, если его пригласят в Украину, то неизбежно втянут в ту или иную форму признания раскольников».

«Кроме того, мы не должны забывать о том, что Украинская Греко-Католическая Церковь к самому Папе Франциску и в целом к Римскому Папе относится достаточно скептически, а подчас и открыто негативно. Например, глава этой Церкви архиепископ Святослав (Шевчук) неоднократно в своих выступлениях говорил, что Гаванская декларация Папы Франциска и Патриарха Кирилла была чуть ли не направлена против украинских греко-католиков и нанесла им удар, он очень негативно отзывался и продолжает отзываться о ней и о том, что Римский понтифик ведет прямой диалог с Русской Православной Церковью», — заявил глава ОВЦС.

В тему: В РПЦ обеспокоены тем, что власть в Украине не отметила антицерковные законы.

Тэги: РПЦ, новости православия, УПЦ, ПЦУ

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