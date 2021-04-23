Подозреваемый в совершении резонансного убийства на Херсонщине повесился в СИЗО

Главное: В херсонском СИЗО покончил с собой рецидивист, подозреваемый в изнасиловании и убийстве 7-летней девочки из села Счастливое. По данным СМИ, он оставил предсмертную записку, в которой отрицает свою вину.

Детали: Подозреваемый в изнасиловании и убийстве 7-летней Маши Борисовой из села Счастливое Херсонской области, покончил с собой. Как сообщает ТСН со ссылкой на пресс-секретаря полиции Херсонской области Татьяну Пшонь, 62-летний мужчина повесился в камере херсонского СИЗО в ночь на 23 апреля.

Как сообщает «Новый день», у него был только один сосед по камере, чтобы другие задержанные не устроили самосуд. В итоге он якобы дождался, пока сокамерник уснет, порвал на куски постельное белье, сделал из него веревку и повесился на оконной решетке.

Когда сосед проснулся, мужчина уже был мертв.

По данным издания, он оставил предсмертную записку, в которой попросил прощения у своей дочери и настаивает на своей невиновности.

Отметим, что официального подтверждения этой информации нет.

В тему: 14 марта 2021 года в Херсонской области задержали подозреваемого в убийстве и изнасиловании 7-летней девочки. Перед приходом правоохранителей он перерезал себе вены. Им оказался 62-летний местный рецидивист, друживший с ее отцом.

18 марта он начал давать показания.

Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Александр Прокудин, в истории поисковых запросов подозреваемого на его компьютере обнаружены многочисленные просмотры сайтов с детской порнографией.