Часть Киева осталась без воды

Главное: В Киеве из-за аварии на улице Овручская, 26, ряд домов в Шевченквоском районе остались без воды. Аварийные бригады работают над устранением проблемы.

Детали: В Шевченковском районе Киева без воды остались девять домов. Поскольку произошла авария, и сейчас проводятся работы по ликвидации последствий происшествия. Об этом сообщает пресс-служба «Киевводоканала» в Facebook.

Сообщается, что по улице Овручская, 26 произошла авария из-за утечки в колодце. Без водоснабжения остались дома по улицам:

— Овручская,

— Багговутовская,

— Тропинина,

— Нагорная,

— переулок Делегатский.

«Наши аварийные бригады уже работают над ликвидацией аварии. Выполняются работы по замене патрубка диаметром 100 мм», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по адресу улица Овручская, 23-25 будет находиться автоцистерна с водой.

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