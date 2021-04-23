В Офисе Генпрокурора увязали резкий рост самоубийств среди подростков с карантином

Главное: Количество суицидов среди подростков в первом квартале этого года превысило аналогичный показатель за весь предыдущий год. В Офисе Генпрокурора связывают это с карантинными ограничениями, введенными из-за распространения коронавируса.

Детали: За три месяца текущего года в Украине зафиксирован 101 случай самоубийств среди несовершеннолетних. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора, за весь прошлый год несовершеннолетние совершили 123 самоубийства, включая попытки.

По словам заместителя Генерального прокурора Гюндуза Мамедова, увеличение количества таких случаев может быть связано с карантинными ограничениями, из-за которых дети вынуждены больше времени проводить дома. Соответственно, они чаще пользуются гаджетами с выходом в интернет и могут стать потенциальными жертвами киберпреступников. Впрочем, по убеждению прокурора, уже сейчас можно говорить, что эта причина в меньшинстве случаев была основной мотивацией для подростков при попытке суицида.

Однако связь между карантином и ростом самоубийств среди подростков прослеживается, в том числе и в других странах.

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