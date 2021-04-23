Испанский аналитический центр: Зеленский под давлением националистов ввел санкции против Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении народного депутата, председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука под давлением националистов, пишет MIGnews.com.ua со ссылкой на Real Instituto Elcano.

«Зеленский, находящийся под давлением националистов и разочарованный тупиковой ситуацией на переговорах по Донбассу, предпринял другие меры для противостояния России, главной целью которых было привлечение поддержки со стороны Запада: в феврале он закрыл несколько оппозиционных СМИ и ввел санкции в отношении Виктора Медведчука», — говорится в публикации.

Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

За последние 2 месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 10 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.