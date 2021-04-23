Немецкий политик: Санкции Зеленского против Медведчука — это попытка украинской власти понравиться Байдену

Президент Украины Владимир Зеленский изо всех сил пытается понравиться своему коллеге из США Джозефу Байдену, и поэтому ввел санкции против оппозиционного политика, председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам в Бундестаге от партии ХДС Норберт Рёттген, пишет 112ua.tv со ссылкой на Tagesspiegel.

По его мнению, риторика Зеленского кардинально изменилась именно после прихода Байдена к власти.

«Зеленский использовал смену власти в Вашингтоне с Дональда Трампа на Байдена, чтобы изменить курс, предпринял действия против телеканалов в Украине и против оппозиционеров, таких как Виктор Медведчук. Поступая таким образом, он отвечает на давление Байдена и реализует его указания», — отметил немецкий политик.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал — «Перший Незалежний». Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах «112 Украина», NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

За последние 2 месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 10 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.