В Минздраве рассказали, что можно делать на Пасху, а чего не стоит

Главное: В Минздраве приготовили ряд рекомендаций, которые стоит выполнять на Пасху. Касается это как населения, так и религиозных заведений.

Детали: В Министерстве здравоохранения Украины подготовили рекомендации для религиозных заведений на Пасху. Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

В частности, он обратился к религиозным заведениям с такими рекомендациями на Пасху:

— поощрять «онлайн» богослужений для верующих,

— увеличить количество сессий благословения и уменьшить их продолжительность,

— зафиксировать входные двери/блоки на территорию и в помещение храмов в открытом состоянии,

— установить ограничения на посещение службы перед благословением внутри храмов и обеспечить соблюдение дистанции между прихожанами на улице не менее 1,5 м,

— рекомендовать посещать обряд благословения и освящения пищи только 1 лицу из семьи.

Также Ляшко обратился к населению Украины, он рекомендует:

— пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями воздержаться от посещения храмов, лучше освятить праздничную корзину на свежем воздухе возле храма,

— воздержаться от праздничных посещений родственников и друзей,

— лучше, чтобы в храм на Пасху шел кто-то один из семьи.

В тему: По словам главы Минздрава Максима Степанова, на Пасху дополнительные карантинные ограничения вводиться не будут.