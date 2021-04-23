В Минздраве рассказали, что можно делать на Пасху, а чего не стоит

Главное: В Минздраве приготовили ряд рекомендаций, которые стоит выполнять на Пасху. Касается это как населения, так и религиозных заведений.
Детали: В Министерстве здравоохранения Украины подготовили рекомендации для религиозных заведений на Пасху. Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
В частности, он обратился к религиозным заведениям с такими рекомендациями на Пасху:
— поощрять «онлайн» богослужений для верующих,
— увеличить количество сессий благословения и уменьшить их продолжительность,
— зафиксировать входные двери/блоки на территорию и в помещение храмов в открытом состоянии,
— установить ограничения на посещение службы перед благословением внутри храмов и обеспечить соблюдение дистанции между прихожанами на улице не менее 1,5 м,
— рекомендовать посещать обряд благословения и освящения пищи только 1 лицу из семьи.
Также Ляшко обратился к населению Украины, он рекомендует:
— пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями воздержаться от посещения храмов, лучше освятить праздничную корзину на свежем воздухе возле храма,
— воздержаться от праздничных посещений родственников и друзей,
— лучше, чтобы в храм на Пасху шел кто-то один из семьи.
В тему: По словам главы Минздрава Максима Степанова, на Пасху дополнительные карантинные ограничения вводиться не будут.