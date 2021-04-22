Авторитетный австрийский сайт опубликовал материал о закрытии Зеленским трех оппозиционных телеканалов и введении санкций против Медведчука

Авторитетный австрийский сайт Vienna.at опубликовал материал о закрытии президентом Владимиром Зеленским трех телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK и введении санкций против Виктора Медведчука. Об этом сообщает NewsOne.

В статье указываются слова известного австрийского политолога и эксперта Герхарда Манготта. Он объясняет, что Украина хочет уйти от выполнений Минского соглашения I, поскольку оно содержало много обязательств, которые были политически невыполнимы.

По его словам, вместо этого президент Владимир Зеленский принял меры против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также ввел санкции против лидера оппозиции Виктора Медведчука.

Напомним, мировые СМИ продолжают освещать неправомерность введения санкций Зеленским против председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука. Так, немецкое издание MDR подчеркивает, что Зеленский пошел против России, наложив санкции на личного друга Путина — Медведчука.