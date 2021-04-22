Россияне захватили двоих украинских рыбаков, отправившихся за камбалой

Главное: Российские пограничники захватили двоих украинских рыбаков, которые 17 апреля вышли в море, чтобы собрать улов камбалы.

Детали: Четверо украинских рыбаков отправились в море ловить камбалу на катере и мотофелюге 17 апреля. Как сообщает ТСН, через два дня владелица лодки сообщила, что двух рыбаков, которые находились на катере задержали российский пограничники, остальные возвращаются домой.

По информации их коллег, рыбаки направились к сеткам, которые расставили заранее, чтобы собрать улов. Когда судно пришвартовалось, двое рыбаков сели в маленький катер и отплыли от фелюги, чтобы собрать рыбу. Именно тогда, по словам их коллег, и появились российские пограничники, которые начали требовать документы.

По словам директора рыболовного предприятия Александра Громового, катер имеет право работать на определенном удалении от главного судна, а на два плавсредства выдается один документ. «Россияне решили это проигнорировать. Они подошли к этому глиссеру, на котором Олег и еще один рыбак — документы есть? — нету, документы на главном судне. За веревку прицепили и протащили их в город Черноморск в Крым», — рассказал бизнесмен.

О случившемся рассказали рыбаки с основного судна, когда вернулись в Очаков. Разговор на катере слушали по рации. На камеру сейчас говорить не хотят.

«Находились они там на законных основаниях. Но с некоторого времени россияне считают, что это уже не украинская экономическая зона, а России, поскольку они захватили Крым», — рассказал Громовой.

В рыбинспекции подтвердили, что мужчины законно вышли в море и у них были разрешения на промысел и выход в морскую экономическую зону Украины.

Отметим, что Государственная пограничная служба и Министерство иностранных дел Украины официально задержание рыбаков пока не комментируют.

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