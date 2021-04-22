Американское правосудие не остановилось на приговоре полицейскому, спровоцировавшему массовые протесты

Главное: В США началось расследование против всей полиции Миннеаполиса, где убили Джорджа Флойда.

Детали: Министерство юстиции США начал новое расследование против полиции города Миннеаполис, штат Миннесота, после вердикта по делу Джорджа Флойда. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, всю полицию города проверят из-за убийства афроамериканца, причастного к котороАмериканскму считают бывшего офицера Дерека Шовина.

Расследование призвано определить, есть ли в полиции Миннеаполиса тенденции или практики «неконституционного или незаконного поведения правоохранительных органов».

Результаты расследования будут опубликованы отдельно.

В тему: 20 апреля 2021 года американский суд признал полицейского, убившего чернокожего Джорджа Флойда в мае прошлого года, виновным по всем пунктам обвинения. Ему грозит до 40 лет лишения свободы. Это решение поприветствовали президент США Джо Байден и вице-президент Камалла Харрис.