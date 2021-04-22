Украинцам поведали о новом плане вакцинации от коронавируса

Главное: Начиная с мая нынешнего года в Украине планируют ежемесячно делать 5,65 млн прививок от коронавируса. В национальный план не вошли 10 млн доз вакцины от компании Pfizer, о подписании контракта с которой сообщал Офис президента.

Детали: Власти Украины планируют с мая выйти на 5,65 млн прививок от коронавируса COVID-19 ежемесячно с 2,66 млн в апреле, чтобы до конца года охватить вакцинацией большую часть взрослого населения для формирования коллективного иммунитета. Такие данные содержатся в Национом плане вакцинопрофилактики COVID-19 на этот год, который правительство утвердило распоряжением № 340 и обнародовало в среду, 21 апреля.

Всего в плане предусмотрено использование более 21,913 млн доз вакцин — 8,94 млн доз вакцины Oxford/AstraZeneca, 10 млн доз американской Novavax, более 1,91 млн доз китайской Sinovac Biotech и 1,07 млн доз Pfizer/BioNTech. Из них 8 млн доз в рамках инициативы COVAX, более 13,913 млн доз, закупленных за счет госбюджета (10 млн американской вакцины Novavax, 2 млн Oxford/AstraZeneca, 1,913 млн китайской Sinovac Biotech).

Поставки вакцины Novavax запланированы с августа — по 2 млн доз в месяц.

При этом в плане нет данных о поставке 10 млн доз Pfizer/BioNTech, о которых еще 6 апреля сообщал Офис президента со ссылкой на главу государства Владимира Зеленского.

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