В ВОЗ озвучили страшную информацию по поводу распространения COVID-19

Главное: Число заболеваний COVID-19 в мире растет. В два раза за два месяца.

Детали: Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус озвучил страшную информацию по поводу роста заболеваемости COVID-19 в мире. Информацию он сообщил в пятницу, 16 апреля.

Медицинский чиновник информировал, что за два месяца в мире «зарегистрирован почти двукратный еженедельный рост числа заразившихся».

Он добавил: «Сегодня с резким ростом числа заболевших коронавирусом сталкиваются страны, которые ранее смогли избежать широкого распространения заразы».

Приведен такой пример: в Папуа – Новой Гвинее до начала этого года было выявлено менее девятисот случаев болезни и девять летальных исходов, а сейчас уже зарегистрировано более 9,3 тысяч случаев заражения и 82 летальных исхода.

Также подчеркивается, что прирост заболеваемости идет уже седьмую неделю кряду, а рост смертности – четвертую неделю подряд.

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