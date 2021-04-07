В ВОЗ заявили о резком росте смертности от COVID-19 в мире

Главное: Смертность от COVID-19 в мире увеличилась. За неделю зафиксирован рост на 11%.

Детали: Во Всемирной организации здравоохранения заявили о росте смертности от коронавируса в мире. Появились пугающие цифры.

Медики сообщают: «Число новых случаев COVID-19 растет шестую неделю кряду. За последнюю неделю в мире зарегистрировали более четырех миллионов новых случаев».

Кроме этого информируется: «Число новых смертей от коронавируса выросло за неделю на 11%: было зарегистрировано более 71 тысячи новых жертв».

Также стало известно, что рост смертности от заразы в Юго-Восточной Азии произошел сразу 46%.

При этом в Северной и Южной Америке смертность выросла на 15%, в Восточном Средиземноморье – на 7%, а в Европе – на 2%.

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