Замминистра МВД Геращенко заявил о незаконности блокирования СМИ судебным решением

Печерский суд не имел права начинать рассмотрение ходатайства о блокировании в Украине сайтов СМИ, а вынесенное им решение является ненадлежащим. Об этом говорится в письме МВД, опубликованном на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), сообщает From-ua.com со ссылкой на «Апостроф».

Как известно, суд 18 февраля 2021 по ходатайству адвоката Марины Мкртычевой в интересах Павла Барбула наложил арест на доменные имена двенадцати веб-ресурсов и обязал национальных операторов телекоммуникаций закрыть к ним доступ пользователей сети Интернет на территории Украины. Но уже 10 марта следователем следственного отдела Печерского управления полиции уголовное производство было закрыто в связи с отсутствием в деянии состава уголовного преступления. 21 марта 2021 в связи с закрытием указанного уголовного производства Печерским управлением полиции направлено письмо в НКРСИ с просьбой прекратить выполнение любых решений следователя, прокурора и следственного судьи, принятых в рамках уголовного производства, которые поступали в Национальную комиссию.

В письме МВД также говорится о том, что подозреваемый или представитель юридического лица, в отношении которого осуществляется производство, которые не присутствовали при рассмотрении вопроса об аресте имущества, вправе заявить ходатайство об отмене ареста имущества полностью или частично. Такое ходатайство во время досудебного расследования рассматривается следственным судьей, а в ходе судебного производства — судом. Арест имущества также может быть отменен полностью или частично постановлением следственного судьи во время досудебного расследования или суда. Ходатайство об отмене ареста имущества рассматривает следственный судья, суд не позднее трех дней после его поступления в суд.

«Обращаем внимание, что аргументации адвоката Мкртычевой М.И. относительно распространения неправдивой информации на интернет-ресурсах не является предметом правовых отношений уголовного процессуального права, а осуществляется в гражданском законодательстве путем защиты чести, достоинства и деловой репутации... Гр. Барбул не является гражданским истцом, а следовательно, не имел права подавать такое ходатайство в суд, а суд, соответственно, не имел права начинать рассмотрение поданного адвокатом ходатайства, а вынесенное им решение является ненадлежащим», — отметили в МВД.