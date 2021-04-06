Ученые поведали о небывалой пользе йогурта

Главное: Ученые рассказали о пользе йогурта. Он снижает риск онкологии.

Детали: Американские ученые из Медицинского центра университета Вандербильта поведали об уникальной пользе йогурта. Появились данные их отчета.

Так, эксперты из США провели анализ данных 1,4 миллиона людей не только в своей стране, но также среди жителей Европы и Азии.

Они сообщили следующее: «Употребление клетчатки и йогурта снижает риск развития рака легких. У людей с полноценным употреблением йогурта в питании риск онкологии был на 33% ниже чем у тех, кто не включал данный продукт в свой рацион».

При этом ссылаются на работу западно-китайского института фундаментальной и судебной медицины Сычуаньского. Местные специалисты узнали, что «употребление йогурта способствует снижению вероятности развития онкологии на 19%». Это касается рака пищевода, мочевого пузыря и толстого кишечника.

Йогурт советуют употреблять хотя бы по две порции в неделю.

Также исследователи говорят, что этот продукт нормализирует артериальное давление у женщин, а пробиотики, которые в нем содержатся, облегчают симптомы волчанки.

Кроме этого, по их слова, йогурт предотвращает отравление тяжелыми металлами, а также помогает пополнить дефицит витаминов и сбросить лишний вес.

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