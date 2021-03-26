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Новости > В УПЦ рассказали, для чего необходимо Соборование

В УПЦ рассказали, для чего необходимо Соборование

Александра Кудрявцева
26.03.21 17:15
167
В УПЦ рассказали, для чего необходимо Соборование

Главное: Истинный смысл Таинства Соборования — всецелое исцеление человека через его победу над грехом.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Украинской Православной Церкви протоиерей Владимир Пучков в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Церковь не видит цели Таинства Елеосвящения только в телесном исцелении. Потому что исцеляется человек, не избавляясь от страдания, а преображаясь в нём... Правильно воспринятое страдание способно полностью изменить, преобразить человека. И когда, посредством страдания, человек побеждает в себе зло, превозмогает грех, он одерживает победу, посильно приближаясь к той первозданной целостности, которая была утрачена прародителями», — объяснил священник.

Он напомнил, что «принятие Таинства никак не гарантирует больному выздоровления, что не вызывает абсолютно никаких недоумений в церковной среде».

Также в Церкви нет никаких ограничений на участие в Елеосвящении здоровых людей.

Протоиерей Владимир подчеркнул, что Таинство Елеосвящения (Соборования) призвано освятить победу человека над грехом.

«Освятить эту победу, это преображение над злом и призвано Таинство Елеосвящения. И это освящение совершается независимо от того, выздоровел ли человек от конкретной болезни или нет. Это освящение одинаково актуально и важно как для больного, так и для здорового телом. В этом заключается подлинное исцеление человека, исцеление, как понимает его Церковь. К такому исцелению призван человек, и именно оно является целью Таинства Елеосвящения. В этом важность и значимость Соборования. Без преувеличения — главное чудо Таинства», — отметил священник.

***Соборование — одно из семи Таинств Православной Церкви. Соборование совершается для исцеления духовных и телесных недугов, а также дарует оставление тех грехов, о которых человек забыл. Совершается семикратным крестообразным помазыванием лба, ноздрей, щек, губ, груди и рук верующего освященным елеем, сопровождаемым чтением молитв, Апостола и Евангелия.

Соборование совершается при тяжелой болезни в течение всего года, а Великим постом все верующие стараются собороваться.

После соборования верующие стараются исповедаться (если не исповедались до) и причаститься.

В тему: Митрополит Антоний назвал условие правильной христианской жизни.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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