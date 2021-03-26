В Славянске девочки-подростки избили сверстницу из-за парня

Главное: В Славянске 14-летняя девочка подверглась нападению со стороны двух малознакомых девушек. Произошло все из-за парня.

Детали: В полицию Славянка обратились родители школьницы, которые сообщили, что их дочь избили две малознакомые девушки. Об этом сообщат «Славянск деловой».

Сама девушка объяснила, что конфликт между сверстницами произошел из-за парня.

В результате конфликта 14-летняя девушка получила телесные повреждения. В настоящее время устанавливаются полные обстоятельства происшествия.

Данное событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

Сейчас полицейские проводят следственные действия и собирают материалы для постановки девушек на профилактический учет.

К административной ответственности по ст. 184 «Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей» Кодекса Украины об административных правонарушениях привлекаются также родители двух несовершеннолетних, которые избили девушку.

В тему: В апреле минувшего года под Киевом две юные девушки избили 17-летнюю жительницу поселка Коцюбинское. Конфликт произошел из-за парня.