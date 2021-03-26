Названы три способа снизить риск онкологии

Главное: Как снизить риск онкологии? Три простых совета дали в ВОЗ.

Детали: Эксперты Всемирной организации здравоохранения назвали три фактора, которые помогут снизить риск онкологии. Появились рекомендации медиков.

Так, сообщается, что человеку необходимо поддерживать здоровый вес.

Специалисты уверяют, что благодаря этом можно защититься сразу от двенадцати видов рака: кишечника, груди, желчного пузыря, почек, печени, рта, пищевода, яичников, поджелудочной железы, простаты, желудка и матки.

Кроме этого советуют не забывать о регулярной физической активности, которая должна составлять хотя бы пару часов в неделю.

Наконец, в ВОЗ акцентируют внимание: «Необходимо придерживаться здорового питания. Нужно употреблять больше овощей и фруктов, злаковых, бобовых, избегать красного мяса, сладких газированных напитков и полностью отказаться от алкоголя».

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