Стало известно, сколько украинцев призовут в армию этой весной

Главное: Утверждена численность призыва на срочную воинскую службу этой весной. Всего он коснется более 14 тысяч человек.

Детали: В среду, 24 марта, правительство утвердило численность призыва на срочную воинскую службу в Украине в апреле-июне. Сообщается, что он коснется 14 246 людей.

Так, в ВСУ призовут 6 500 человек.

Кроме этого в Нацгвардию пойдут 4 646 людей, в Госпогранслужбу – 2 500, а также в Государственную специальную службу транспорта – 600 человек.

Отмечается, что на проведение призыва выделяется 66 миллионов гривен: из них 30,11 миллиона пойдет на проведение призыва в ВСУ, 21,52 миллиона – в Нацгвардию, 11,58 миллиона – в Госпогранслужбу, а также 2,77 миллиона – в Госспецтрансслужбу.

Кабинет министров отмечается: «Объем расходов на одного призывника составляет 4 633 гривен».

Уточняется, что 4 540 гривен направят на выплаты денежной помощи призывнику, а 93 гривны – на подготовку и проведение призыва на срочную военную службу без учета средств на питание и перевозку.

В тему: Стало известно, какими силами Россия может вторгнуться на территорию Украины.