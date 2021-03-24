Названа причина смерти женщины на Одесщине, которая умерла после прививки от коронавируса

Главное: В Минздраве назвали причину смерти женщины-военнослужащей, которая спустя два дня после прививки от коронавируса умерла. Причина — острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Детали: Судмедэкспертиза установила причину смерти военнослужащей, которая скончалась в Одесской области спустя некоторое время после того, как ее привили от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Как отметили в ведомстве, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Сегодня одесские врачи провели вскрытие тела погибшей военной. Кроме острой сердечно-сосудистой недостаточности у нее выявили атеросклеротический кардиосклероз.

«Результаты вскрытия будут рассмотрены на заседании региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации (НППИ) в рамках расследования, как того требуют протоколы Министерства здравоохранения», — сообщили в министерстве.

В тему: На Одесщине после прививки от коронавируса умерла женщина-военный.