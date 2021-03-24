Зеленский подписал указ о новых санкциях СНБО

Главное: Владимир Зеленский подписал решение СНБО о введении санкций против граждан России и российских компаний. Под ограничения попали и три французских депутата Европарламента.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действия решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 23 марта 2021 года «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)». Об этом сообщает сайт Офиса президента Украины.

Среди попавших под санкции ряд представителей МВД России, правительства и Федерального собрания. Среди компаний, получивших, как и физические лица, санкции на три года, интернет-издания «ТАСС», Лента.ру, Газета.ру, государственный медиа-холдинг «Россия сегодня», страховая компания «Росгосстрах».

Также под блокировку попадут сайты изданий и порталы «Свободная пресса», «Утро.Ру», «Русский эксперт», «Голос Севастополя», «Украина.ру», «СМИ2», «RT» (Russia Today), jpgazeta.ru, asd.news, pikinform.ru, dnronlane.su, i-don.ru, rumedia24.com, dnr24.su, rmnews.ru, howto-news.info, novosti.icu.

Под санкции попали граждане Российской Федерации:

— Горовой Александр — первый замминистра внутренних дел России;

— Казакова Валентина — начальник Главного управления МВД РФ по вопросам миграции;

— Адзинов Кирилл — начальник управления организации праздно-визовой работы Главного управления по вопросам миграции МВД РФ;

— Левченко Олег — начальник управления по вопросам миграции Главного управления МВД Российской Федерации по Ростовской области;

— Гурьянова Анна — начальник отдела Управления Федеральной миграционной службы России по Ростовской области в городе Новошахтинск;

— Хлыстов Владимир — начальник отдела по вопросам миграции Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Неклиновского района Ростовской области;

— Агарков Олег — начальник Главного управления МВД России по Ростовской области;

— Башкин Александр — заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству;

— Вуколов Всеволод — заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации (ранее — руководитель Федеральной службы Российской Федерации по труду и занятости, член правительственной комиссии Российской Федерации по миграционной политике);

— Зубов Игорь — статс-секретарь — заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации, государственный советник Российской Федерации 1 класса;

— Карлин Александр — заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству;

— Меньщиков Владислав Владимирович — руководитель 1-й Службы (Службы контрразведки) Федеральной службы безопасности Российской Федерации, член правительственной комиссии Российской Федерации по миграционной политике;

— Нарусова Людмила — член Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству;

— Рукавишникова Ирина Валерьевна — первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству;

— Цепкин Олег — член Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству;

А также граждане Франции:

— Лакапель Жан-Лин — депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы «Идентичность и демократия»;

— Оливье Филипп — депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы «Идентичность и демократия»;

— Виржини Жорон — депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы «Идентичность и демократия».

Санкции вводятся сроком на три года.

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