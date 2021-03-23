Жителей «красной» зоны заставляют носить маски даже на улицах и в парках

Главное: В регионах «красной» зоны ужесточены правила нахождения людей в местах общего пользования. Там, в частности, нужно будет носить маски.

Детали: Кабинет министров ужесточил правила нахождения граждан на территориях общего пользования в регионах «красной» зоны. Об этом свидетельствует постановление Кабинета министров от 22 марта.

Как отмечается, теперь граждане обязаны носить маски в этих местах.

Согласно документу, запрещается «пребывание на территориях общего пользования без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно».

Согласно закону Украины о благоустройстве, к территориям общего пользования относятся:

— парки (гидропарки, лугопарки, лесопарки, парки культуры и отдыха, парки — памятники садово-паркового искусства, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные и другие);

— рекреационные зоны, сады, скверы и площадки;

— памятники культурного и исторического наследия;

— площади, площади, бульвары, проспекты;

— улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;

— пляжи;

— кладбища;

— другие территории общего пользования.

В тему: Красная карантинная зона в Украине продолжает расширяться. Всего же на сегодняшний день таких зон в Украине девять.