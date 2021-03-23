Эксперты оценили шансы сборной Украины обыграть Францию

Главное: Украина готовится к матчу с французами. Каковы наши шансы?

Детали: Уже в среду, 24 марта, сборная Украины сыграет отборочный матч чемпионата мира 2022 года против Франции. Поединок пройдет на стадионе «Стад-де-Франс» в Сен-Дени (пригород Парижа).

Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill оценили шансы команды Андрея Шевченко выстоять в непростой встрече.

На победу хозяев ставки принимают как 1,22 к 1, на ничью ставят 5,5 к 1, а вот наш успех, считают специалисты, весьма маловероятен и оценивается как 15 к 1.

Самым ожидаемым исходом матча называют победу Франции со счетом 2:0 (5 к 1).

При этом, оценивая шансы команд в группе D, букмекеры отдают лидерство французам (1,12 на победу в отборочной кампании), а украинцам отводят второе место (7 к 1). Шансы Боснии (15 к 1), Финляндии (26 к 1) и Казахстана (251 к 1) оцениваются весьма невысоко.

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