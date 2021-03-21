Жертвами коронавируса в Украине стали еще 166 человек

Главное: COVID-19 в Украине убил еще 166 человек. Заразились 11 145 людей.

Детали: COVID-19 не сбавляет обороты в Украине. Данные на воскресенье, 21 марта, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Чиновник сообщил, что выявили еще 11 145 случаев заразы. Известно, что среди заболевших 585 детей и 199 медицинских работников. При этом госпитализировали 4 838 людей, а выздоровели 3 877 пациентов.

Провели 68 776 тестов: методом ПЦР – 35 240, методом ИФА – 6 443, исследований экспресс-тестами на антиген – 27 093.

Наибольший прирост больных фиксировали во Львовской (1117), Харьковской (879) и Житомирской (814) областях. В Киеве – 434 больных.

Жертвами заразы стали еще 166 человек. С начала пандемии умерли 29 941 пациент.

За все время заболели 1 546 363 людей, а выздоровели 1 257 849 больных.

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