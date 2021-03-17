В Киеве появились посты контроля качества воздуха

Главное: В двух районах Киева заработали системы мониторинга воздуха. По словам мэра Виталия Кличко, они обеспечат автоматический мониторинг качества воздуха в столице.

Детали: В Киеве на улице архитектора Вербицкого в Дарницком районе и на Харьковском шоссе в Днепровском районе заработали два поста мониторинга воздуха — в Дарницком и Днепровском районах города. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственный администрации, по словам городского головы Виталия Кличко, система будет осуществлять «качественный и системный автоматический мониторинг качества воздуха».

Отмечается, что оборудование и программное обеспечение на новых постах мониторинга воздуха соответствует европейским стандартам, в частности, директивам ЕС, и рекомендациям ВОЗ.

Система измеряет более 10 показателей: диоксид серы (продукт горения), диоксид азота, оксид азота, оксид углерода (угарный газ), озон, сероводород, аммиак (удушающий запах, неорганическое соединение), а также пыль.

Устроены также и газоанализаторы, измеряющие формальдегид, метил меркаптан и пробоотборники для тяжелых металлов.

Как утверждается, аналогичные системы работают в Лондоне, Париже, Мюнхене и других европейских городах.

До конца года Кличко пообещал установить еще три поста в Печерском, Оболонском и Соломенском районах.

В тему: В 2020 году Киев неоднократно возглавлял рейтинг городов с наибольшим загрязнением атмосферы в мире.

В феврале 2021 года столица Украины уже побывала в первой двадцатке городов с самым грязным воздухом.