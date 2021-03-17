Кушнир: Власть игнорирует любые инициативы оппозиции, потому что их волнует самопиар, а не благосостояние украинцев

Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук еще год назад предлагал власти Зеленского разработанные ОПЗЖ законопроекты, позволяющие украинцам не так болезненно перенести и финансовые потери из-за карантинных мер, и предстоящее повышение тарифов. Но инициативы оппозиции систематически игнорируются, а своих — у действующей власти нет. Об этом в эфире телеканала «Перший Незалежний» сказала политический эксперт Светлана Кушнир, сообщает Форум.

«Был законопроект от „Оппозиционной платформы — За жизнь“ — партии Виктора Медведчука. В начале локдауна, еще первого весеннего, было предложение от оппозиции: давайте заморозим (тарифы на коммунальные услуги). Они чувствовали, что что-то такое случится и знали планы правительства на будущее», — сказала эксперт.

Кроме того, Кушнир напомнила, что депутаты от ОПЗЖ также предлагали предоставлять во время карантина денежную помощь наименее защищенным социальным слоям населения.

«Второе (предложение) — стимулировать внутренний товарооборот, предоставляя определенным категориям граждан, особенно пенсионерам с минимальной пенсией, денежную помощь. Они же эти деньги никуда не денут, не переведут в оффшоры. Они придут на рынки, они придут в магазины, и все эти деньги будут в торговле. А торговля, как мы знаем, — прогресс и кровь экономики. Кроме того, часть долгов за коммунальные услуги точно была бы погашена», — сказала политический эксперт, отметив, что и это предложение оппозиции действующая власть проигнорировала.

«Этого не сделали, там была только одна компенсация для граждан от Президента, и ту не все смогли получить», — подчеркнула Кушнир.

По ее мнению, данные законопроекты не были реализованы только потому, что их инициатором выступала оппозиция. А для команды Президента поставить себе «галочку» важнее, чем думать о благосостоянии украинцев.

«Были очень хорошие законопроекты, но власть решила, что они не инициаторы, а инициаторы — оппозиция. Наверное, власти не хочется поддерживать инициативу, когда она не их. В этой ситуации обе стороны — и власть, и оппозиция — могли прекрасно сотрудничать и вместе поставить себе плюс в том, что они защищают украинское население», — резюмировала эксперт.

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что ОПЗЖ предложила комплекс мер по урегулированию вопросов ценообразования в сфере ЖКХ.

«Только тогда, когда будут приняты эти законопроекты, предусматривающие действенные механизмы снижения тарифов, граждане Украины получат экономически обоснованные платежки, отвечающие в полной мере уровню их платежеспособности. Тарифный геноцид через повышение тарифов для граждан Украины должен быть остановлен, а правительство — отправлено в отставку», — подчеркнул парламентарий.