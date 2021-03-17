Тюрьмы на продажу: украинцам рассказали, как и когда это сделают

Главное: 25 тюрем хотят продать в Украине. Стало известно, куда пойдут деньги.

Детали: Министерства юстиции Украины Денис Малюська поведал, как будет проходить продажа тюрем. Чиновник цитируют «Українські новини».

Министр, среди прочего, рассказал: «Рассчитываем, что до конца месяца двалота будут выставлены на продажу. Максимум – в начале следующего. Это Одесса и Львов. И еще в течение года как минимум несколько так же запустим в продажу».

Он сообщил: «Где-то 22-25 тюрем мы в конце концов и продадим. За какое время – это зависит от нормативного регулирования».

Денис Малюська сказал: «Сейчас у нас есть закон о бюджете, которым установлено распределение 70% на 30%. То есть 30% мы перечисляем в бюджет выручки от продажи, а 70% оставляем себе. Если эта норма будет продлена на следующий год, мы будем продолжать и в следующем году и так далее».

Министр добавил: «Другое дело, что готовить тюрьму к продаже – это очень сложная история. Это куча людей работают несколько месяцев, а у нас нет резервов – мало того, что квалифицированных людей, которые бы знали, как это делать, потому что это раньше никогда не происходило, так и просто физически это гораздо сложнее, чем кажется».

Кроме этого информируется, что на начало марта «почти 2,8 миллиона гривен уплачено в рамках проекта «Платные камеры в СИЗО», за счет которых отремонтировано 39 бесплатных камер на 280 мест».

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