На записи Медведчука и Суркова не хватает только закадрового смеха: так было бы аутентичнее, — Потемкин

Аудиозаписи разговоров Виктора Медведчука и Владислава Суркова, которые «сливают» журналистам, дискредитируют главу СБУ времен Порошенко Василия Грицака. Об этом пишет публицист Александр Потемкин в Facebook, сообщает УБР.

«Журналистам продолжают „сливать“ аудиозаписи разговоров Виктора Медведчука и Владислава Суркова. Журналисты продолжают публиковать эти записи с победным кличем „смотрите, какая сенсация!“. Но вот, как-то, ни с первой аудиозаписи, опубликованной ранее, ни со второй, опубликованной 15 марта, никакой сенсации в итоге не выходит. А знаете, почему? Все довольно просто. Потому что попытка сделать из них сенсацию вызывает только искренний хохот у тех, кто потратил время, и, в отличие от журналистов, прослушал их полностью», — отметил эксперт.

По его словам, аудиозапись, которую опубликовали 15 марта, скорее всего, была сделана еще семь лет назад.

«То есть, авторы этого якобы „слива“ сходу пытаются убедить всех, что запись, которая выставляет главу СБУ времен Порошенко Василия Грицака в очень невыгодном свете, спокойно пролежала все эти годы где-то там в коморке СБУ или где-то еще поблизости? И Грицак оставил эту запись „в живых“? Зачем? Чтобы стать первым в мировой истории главой спецслужбы, который сам себя „уничтожил“ компроматом? Может, он еще и на полочку себе где-то ее положил и так и подписал „компромат на меня“, а потом просто забыл забрать, когда уходил из кабинета?», — пишет эксперт.

«Еще, конечно, улыбнула прямота формулировок у якобы Медведчука и Суркова. Особенно в моменте, где они якобы обсуждают перевозку налички в Дебальцево. С именами (в частности, Грицака), городами и прочими деталями. Тут у авторов получилась, конечно, небольшая недоработка. Надо было примерно так:

М: давай обсудим поставки налички в Дебальцево. Там замглавы СБУ занимается. Грицак. ЗАМГЛАВЫ СБУ. Что-то связь плохая. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ СБУ ГРИЦАК! Он должен привезти наличку! Извини, я на улице, тут много людей... шумно», — подытожил Потемкин.